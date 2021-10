Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Khazri marque un but sur un lob à 68 mètres des cages adverses 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 4976 Karma: 5533



Ulysse Paris - Le merveilleux but de Wahbi Khazri : un lob inespéré de 68 mètres ! L’international tunisien signe l'un des buts de l'année pour Saint Étienne ! #Foot #ASSE Ulysse Paris - Le merveilleux but de Wahbi Khazri : un lob inespéré de 68 mètres ! L’international tunisien signe l'un des buts de l'année pour Saint Étienne !#Foot #ASSE

Contribution le : Aujourd'hui 10:14:53