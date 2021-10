Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Tricycle au skatepark + Pétard dans un coffre de voiture 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1121 Karma: 2235 Vous navigateur est trop vieux

Un homme sort son tricycle à moteur au skatepark [Fail]

trike accident skatepark





C'était plus une grenade à mon avis...

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 15:27:38

Bouroski Re: Tricycle au skatepark + Pétard dans un coffre de voiture 0 #2

Je suis accro Inscrit: 23/10/2016 22:08 Post(s): 1914 Karma: 1334

J'aurais aimé voir la gueule du "pétard"







Vu la taille des flammes ca doit etre un sacré engin. 2) C'est des abrutis mais j'ai ri.J'aurais aimé voir la gueule du "pétard"Vu la taille des flammes ca doit etre un sacré engin.

Contribution le : Aujourd'hui 15:35:44

Fabiolo Re: Tricycle au skatepark + Pétard dans un coffre de voiture 0 #3

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1362 Karma: 796 Oué mais du coup c'est quoi l'idée?



- Détruire la voiture?

- Faire péter un pétard sans se douter des effets?

- tenter de faire du buzz en explosant une voiture en faisant croire qu'on savait pas que ça allait faire ça?

Contribution le : Aujourd'hui 15:56:40

Bouroski Re: Tricycle au skatepark + Pétard dans un coffre de voiture 0 #4

Je suis accro Inscrit: 23/10/2016 22:08 Post(s): 1914 Karma: 1334 @Fabiolo A mon avis ils comptaient se débarrasser de la voiture donc réponse 1.

Et filmer car c'est rigolo de péter des trucs, c'est dans nos gênes d'humain de casser des trucs c'est grâce à ça que la science avance !

Contribution le : Aujourd'hui 16:46:52