Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS J'ai trop mangé ce midi, c'est l'heure de la sieste... 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1121 Karma: 2235 Vous navigateur est trop vieux

Un cochon reput roule

Contribution le : Aujourd'hui 15:42:00

Fabiolo Re: J'ai trop mangé ce midi, c'est l'heure de la sieste... 0 #2

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1362 Karma: 796 Je sais pas si ces bestiaux peuvent aussi faire des retournements d'estomac comme les chiens mais c'est quant même pas très judicieux de le faire rouler comme ça dans son état.

Contribution le : Aujourd'hui 15:45:37