LeFreund Des enfants jouent dangereusement

Des enfants jouent de manière dangereuse en sautant d'un immeuble à un autre :

Contribution le : Aujourd'hui 18:17:55

Bouroski Re: Des enfants jouent dangereusement

C'est très difficile à regarder.

Contribution le : Aujourd'hui 18:23:55

alfosynchro Re: Des enfants jouent dangereusement

@Bouroski

C'est aussi ce que j'ai pensé, mais je me suis rappelé que personne ne meurt dans les vidéos autorisées sur Koreus. ça aide à aller jusqu'au bout de la vidéo.

Contribution le : Aujourd'hui 18:39:32