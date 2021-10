Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Chat territorial d'où qu'il soit 3 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 16140 Karma: 14474

Contribution le : Aujourd'hui 18:33:57

alfosynchro Re: Chat territorial d'où qu'il soit 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9495 Karma: 4199 Chez moi, c'est une chèvre qui a sauté du toit d'un hangar. Ça ne faisait pas plus de trois mètre, mais quand-même, ça surprend !

Contribution le : Aujourd'hui 18:36:33