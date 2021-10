Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un chien croise un singe 2 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 16140 Karma: 14474

Vous croyez qu'il se sont déjà rencontrés ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:44:11

papives Re: Un chien croise un singe 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 26/02/2007 18:55 Post(s): 5834 Karma: 2045 En tout cas le singe semble avoir fait une expérience désagréable auparavant .

Contribution le : Aujourd'hui 19:47:51

LeFreund Re: Un chien croise un singe 0 #5

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5021 Karma: 13427

Afficher le spoil Vous navigateur est trop vieux Afficher le spoil

Contribution le : Aujourd'hui 19:59:59 Peut-être que c'est les mêmes comparses ici :