J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5023 Karma: 13428

En Floride (USA), des personnes ont installés 2 jetski côte à côte pour former un véhicule :



Insane New AUV Part Jet Ski Part Side By Side (Will it Work)

Contribution le : Aujourd'hui 20:30:43