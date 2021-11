Attaque au couteau dans le métro de Tokyo

Je masterise ! Inscrit: 25/12/2007 00:19 Post(s): 4899 Karma: 1997









Focus - ALERTE INFO - Au moins 15 blessés après une possible attaque au couteau dans le métro à #Tokyo au #Japon. Un #incendie semble s'être déclaré dans une rame. Un individu a été interpellé. (Disclose)







Neurone Intelligence - Japon : Un homme a été arrêté après avoir attaqué les passagers d'un train a Tokyo avec un couteau et de l'acide, avant d'y mettre le feu. L'attaque, qui a eu lieu à la station Kokuryō a fait au moins 6 blessées dont un grave.



https://www.midilibre.fr/2021/10/31/japon-les-images-impressionnantes-de-lattaque-dans-un-train-qui-a-fait-15-blesses-dont-un-grave-9901148.php Ame sensible s'abtstenir.Focus -ALERTE INFO - Au moins 15 blessés après une possible attaque au couteau dans le métro à #Tokyo au #Japon. Un #incendie semble s'être déclaré dans une rame. Un individu a été interpellé. (Disclose)Neurone Intelligence- Japon : Un homme a été arrêté après avoir attaqué les passagers d'un train a Tokyo avec un couteau et de l'acide, avant d'y mettre le feu. L'attaque, qui a eu lieu à la station Kokuryō a fait au moins 6 blessées dont un grave.

Contribution le : Aujourd'hui 02:27:13