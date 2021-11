Options du sujet Imprimer le sujet

Voleur à l'étalage s'enfuit en voiture à Kingston, Massachusetts, USA

Suspected Shoplifter Escapes Off Duty Lieutenant || ViralHog





Suspected Shoplifter Escapes Off Duty Lieutenant || ViralHog

papives Re: Voleur à l'étage s'enfuit en voiture 1 #2

alfosynchro Re: Voleur à l'étage s'enfuit en voiture 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9503 Karma: 4200 Je ne suis pas sûr : c'est le client qui a réussi à se défaire du voleur et qui s'en va, ou c'est le voleur qui se sauve avec la voiture du client ?

gazeleau Re: Voleur à l'étage s'enfuit en voiture 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4803 Karma: 3932 @papives C'est parce que le gars est haut perché dans sa connerie.

chbenz Re: Voleur à l'étage s'enfuit en voiture 0 #5

@alfosynchro a écrit:

Je ne suis pas sûr : c'est le client qui a réussi à se défaire du voleur et qui s'en va, ou c'est le voleur qui se sauve avec la voiture du client ?



C'est pas un vol de voiture mais un vol à l'étalage (dans les rayons du magasin) le type armé est un policier en repos qui tente de l'arrêter.



Mais à part si il a volé 10 PlayStation il ne remboursera pas les dégâts sur sa voiture... Citation :C'est pas un vol de voiture mais un vol à l'étalage (dans les rayons du magasin) le type armé est un policier en repos qui tente de l'arrêter.Mais à part si il a volé 10 PlayStation il ne remboursera pas les dégâts sur sa voiture...

