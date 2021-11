Problème d'intégration image dans signature

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 7545 Karma: 3244

Salut !







C'est bien la première fois que je poste ici.





Une chose que j'ai du mal à comprendre, je voudrais juste mettre une image dans ma signature quand je vais dans "éditer son profile" , quand je rentre l'url de l'image et que je fais "sauvegarder les changements" en haut à gauche en rouge le site me met "Les 2 mots de passe sont différents. Ils doivent être identiques." hors je ne souhaite pas changé mon mdp juste intégré une image dans ma signature.



D'ailleurs après avoir eu ça, l'url dans ma signature change aussi ce n'est plus la même que j'ai quand sur le site d'hébergement, de plus elle ne s'affiche pas je ne sais pas pourquoi (parfois ma signature s'affiche plus du tout non plus sur le site je n'ai jamais compris pourquoi)





Moulte micro problèmes , ça m'échappe pour le moment, si quelqu'un aurait quelques conseils ... merci.





Edit: bon là , la signature s'affiche , alors que parfois non.

