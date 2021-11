Un velo tandem chelou...

Options du sujet Imprimer le sujet

The Strangest Tandem Bike Ride Ever-Laidback Bike Report

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9508 Karma: 4203 J'en connais des vélos couchés, mais un comme ça, j'avais jamais vu !

Ils n'ont pas montré les images de comment ils ont fait demi tour au bout.

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6240 Karma: 1843 On s'entend qu'il y en a un qui conserve sa dignité et un autre qui en perd ^^

