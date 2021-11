[FAIL] Trampoline

Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster

Trampoline Fail





Old Trampoline Spoils Backflip Attempt || ViralHog

Aujourd'hui 07:40:10

gazeleau

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4811 Karma: 3933 ça sent le truc qu'on a eu la flemme de ranger l'hiver et qui a pris le gel.

à moins que trop de soleil ait suffi à détériorer la toile.



Enfin bref un truc acheté à 4 sous mais qui termine à la benne en moins de 2 #cop26

Aujourd'hui 08:11:18