THSSS Surcharge de briques + Missile Russe

THSSS



Vous navigateur est trop vieux

Voiture surcharge briques





Missile russe anti-navire. Ce sont beaucoup de dégâts là !!!

Pas sûr qu'il puisse renter au port...

Aujourd'hui 11:38:49

gazeleau

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4817 Karma: 3933 dans une voiture comme ça, audelà de 500kg, les suspensions garderont des traces. Là je pense qu'il y en a le double ou le triple.

Aujourd'hui 11:48:43

Wamou

Je masterise ! Inscrit: 20/07/2011 15:33 Post(s): 2340 Karma: 1124 Je pense que les russes ont mit la voiture de brique dans le missile.

Aujourd'hui 11:59:45