Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Grave accident de la route x 2 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1131 Karma: 2253 Grave accident de la route impliquant 1 fillette, une voiture à pédales, un chat et 2 trottoirs + délit de fuite.

Son compte est bon.



Vous navigateur est trop vieux





Un camion fait un demi-tour non autorisé sur une autoroute.

La police est rapidement sur le lieu...



Vous navigateur est trop vieux

Camion accident voiture police

Contribution le : Aujourd'hui 11:49:38

gazeleau Re: Grave accident de la route 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4817 Karma: 3933 1/ Pas très réactif, le matou ; trop l'habitude qu'on le contourne lorsqu'il se prélasse dans le passage. Il s'en sort bien, mais ça va lui servir de leçon.



Ce petit rire de démo, la fille, après sa cabriole ^^

Contribution le : Aujourd'hui 11:52:26