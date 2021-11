Cherche une vidéo sur les avis !!

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 15:26:06 Post(s): 1





Je suis à la recherche d'une vidéo postée sur le site il y a un petit temps concernant les gens qui donnent leurs avis sur tout sans s'être au préalable informés.



C'était expliqué par un homme, philosophe français si je me souviens bien, et il avait tracé une courbe représentant la "montagne de l'ignorance" suivi du ravin de je ne sais plus quoi pour finir dans la plaine de l'apprentissage ou quelque chose dans le genre .



J'espère que mes indications sont claires et merci d'avance !



Contribution le : Aujourd'hui 15:34:05