Jinroh Un burger au "gout humain"

Spécial K Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 5074 Karma: 7541 Voila ce que propose la chaine de restautation suédoise "OUMqpH" pour feter hallowenn. Bon steack a base vegetale. Mis quand même. Je sais pas si je me laisserais tenter.



OUMPH! Plant Based Human Meat Burger Film



Ci dessous. Le gerant explique la demarche qui explique comment trouver la saveur



Oumph! presents: The Human Meat Plant-Based Burger

LeFreund Re: Un burger au "gout humain"

Eh ben... j'ai mis +1 pour l'info car c'est insolite mais si je pouvais mettre -1000 au créateur du truc je le ferai! Beurk... Eh ben... j'ai mis +1 pour l'info car c'est insolite mais si je pouvais mettre -1000 au créateur du truc je le ferai! Beurk...

trachsel Re: Un burger au "gout humain"

@Jinroh a écrit:

Mais quand même. Je sais pas si je me laisserais tenter.





Parce que c'est un burger à base de légume ?

Tu te rend compte qu'il n'a surement aucunement le "goût de viande humaine"

Moi il me donne sacrément envie leur burger. Citation :Parce que c'est un burger à base de légume ?Tu te rend compte qu'il n'a surement aucunement le "goût de viande humaine"Moi il me donne sacrément envie leur burger.

