Déferlement dans une mine

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1137 Karma: 2268 Ce serait au Myanmar dans une mine de jade. Les "pilleurs" se ruent sur les déchets de la mine. Métier à haut risque.



Vous navigateur est trop vieux





Les mineurs de jade au Myanmar, auparavant les habitants creusaient à la main, maintenant le gouvernement

a vendu les droits à des entreprises chinoises, qui creusent avec des machines.

Aujourd'hui 18:36:52

Re: Déferlement dans une mine

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 14657 Karma: 5254 À mon avis, si le conducteur d'engin effleure un type, il finit en sushi…

Aujourd'hui 19:00:37