Hôpitaux en crise - Pénurie d'infirmières (entre autres)

Il manque des AS, des ASH, des IDE, des urgentistes, des anesthésistes, des paramédicaux ... ça fait des années que ça dure et que ça s'empire, jusqu'à ce qu'aujourd'hui il manque littéralement 3/4 du personnel dans certains services.







Crise Des Hôpitaux

(Vidéo uploadée sans autorisation





20% de lits fermés : L’hôpital public en danger ?



Un mal qui touche aussi l'Allemagne :



Burn-out à l’hôpital | ARTE Regards

