Options du sujet Imprimer le sujet

Sebmagic La danse au cinéma à travers 100 films 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4686 Karma: 567 Bonjour / bonsoir tout le monde !



Pour ceux que ça intéresserait, je vous propose ce petit mashup de scènes de danse au cinéma.



Je sais que ce genre de vidéos est loin d'être inédit, mais je l'ai faite comme toutes les autres : par plaisir personnel. C'est juste que j'ai découvert assez récemment la chanson "Moon" de Kid Francescoli (oui bon, je suis un vieux, je prends mon temps !) et j'ai eu envie de l'illustrer par des pas de danse. J'ai donc sélectionné 100 films.



En espérant que ça puisse plaire à certains.





La danse au cinéma - 100 movie dance scenes

Contribution le : Aujourd'hui 04:46:04