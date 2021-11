Portière vs Scootériste + Un coureur plonge dans une flaque

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71877 Karma: 34347

Un personne ouvre sa portière de voiture et fait tomber un homme à scooter





Opening Car Door Causes Motorcyclist to Crash || ViralHog



Un coureur plonge dans une flaque pendant une course à Anoka, Minnesota, USA





Athlete Dives Into Mud Puddle During Race || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 07:24:31