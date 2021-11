Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un avion décroche pendant un saut en parachute 4 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71877 Karma: 34347 Un avion décroche pendant un saut en parachute à Mosselbay, Afrique du Sud





Aircraft Stalls as Skydivers Prepare to Jump || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 07:47:24

alfosynchro Re: Un avion décroche pendant un saut en parachute 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9521 Karma: 4207 Vu d'ici, j'ai l'impression qu'il y en a un qui n'est pas passé loin de l'avion pendant sa chute. On dirait même qu'il a touché la queue.

Contribution le : Aujourd'hui 08:39:39