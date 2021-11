Options du sujet Imprimer le sujet

Maitre_Cube Se faire centrifuger par un rotor d'hélicoptère 1 #1

Je m'installe Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 432 Karma: 634 Je ne pensais pas que c'était possible





Contribution le : Aujourd'hui 08:44:49

Xaintailles Re: Se faire centriuger par un rotor d'hélicoptère 0 #4

Je suis accro Inscrit: 02/11/2010 10:53 Post(s): 566 Karma: 89 @alfosynchro

Je me demandais si le fait que le haut de l'helicoptere soit completement degeulasse soit pas du aux precedents 'echecs'

Contribution le : Aujourd'hui 08:57:17