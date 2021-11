Options du sujet Imprimer le sujet

Maitre_Cube Un héro modeste en 1976 3 #1

Je m'installe Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 432 Karma: 637 La définition de "garder son sang froid"





Contribution le : Aujourd'hui 08:57:33

FMJ65 Re: Un héro modeste en 1976 0 #4

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 13151 Karma: 4069 Le coup du couteau planté dans l'Alfa ! Et du coup de fusil qui part tout seul ....

Contribution le : Aujourd'hui 09:30:20

Le_Relou Re: Un héro modeste en 1976 0 #6

Je m'installe Inscrit: 14/04 01:34:30 Post(s): 188 Karma: 132

@trachsel a écrit:

Un demi-fou , j'aime bien.

"-Un gamin c'est quand même mal fait" XD Citation :"-Un gamin c'est quand même mal fait" XD

Contribution le : Aujourd'hui 10:03:09