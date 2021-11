Transformer son public en un chœur

Je suis accro Inscrit: 23/08/2018 00:36 Post(s): 818 Karma: 387





il y a une vidéo qui traîne aussi sur le pourquoi du comment une foule chante juste



----



Concernant Jacob le monsieur de la vidéo il a l'air talentueux de ce que j'ai vu, il a l'air gentil qui plus est. ( peut-être un coté hautain mais c'est possible que se soit mon impression qui est biaisé )

Le fait qu'il a "poppé" d'un coup sur mon file YouTube de manière répéter et intempestive fait que je ne le supporte pas.



Contribution le : Aujourd'hui 14:49:53