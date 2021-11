1962 : Quand les Français n'avaient pas de salle de bain | Archive INA

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9530 Karma: 4209

Je n'étais pas encore né en 1962, mais je me rappelle que vers la fin des années 60, les salles de bain étaient encore rares, même à la campagne, dans les logements que mes parents et moi avons habités. Les maisons de mes grand-parents n'en ont pas connus non plus.

L'électricité était plutôt récente, l'eau courante encore plus récente...

Pas de télé, pas de téléphone, pas de machine à laver...



Et on ose dire que ça va de pire en pire.

