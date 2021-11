Quand tu coule une dalle en béton

Je suis accro Inscrit: 18/03/2016 21:26 Post(s): 899 Karma: 581



@Le_Relou a écrit:

Quand régis est chef de chantier et architecte ...





L'architecte n'a rien à voir la dedans et le chef de chantier non plus sans doute, c'est plutôt le chef d'équipe qu'il faut blâmer.

Ils n'y a tous simplement pas (assez) d'étais sous leur hourdi. Citation :L'architecte n'a rien à voir la dedans et le chef de chantier non plus sans doute, c'est plutôt le chef d'équipe qu'il faut blâmer.Ils n'y a tous simplement pas (assez) d'étais sous leur hourdi.

Contribution le : Aujourd'hui 22:50:19