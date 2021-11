Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer La théorie du ruissellement selon Aymeric Lompret

La théorie du ruissellement, ça marche pas - La chronique d'Aymeric Lompret

gazeleau Re: La théorie du ruissellement selon Aymeric Lompret

T'as pas écouté jusqsu'à la fin: il finit par dire que le ruissellement, ça marche ! Citation :T'as pas écouté jusqsu'à la fin: il finit par dire que le ruissellement, ça marche !

alfosynchro Re: La théorie du ruissellement selon Aymeric Lompret

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9533 Karma: 4211 Le ruissellement ça marche, mais dans l'autre sens.

On n'a jamais vu un océan remonter les rivières pour alimenter les ruisseaux en amont.

