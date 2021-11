Construction du morceau One More Time par les feu Daft Punk

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5059 Karma: 13496

Comment le sample du morceau One More Time a été créé :



How Daft Punk Got The Sample For 'One More Time'



Pour le plaisir :



Daft Punk - One More Time (Official Video)

Contribution le : Aujourd'hui 09:43:00