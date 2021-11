Une manière efficace de faire ses lacets

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5059 Karma: 13496



Je me demande pourquoi les chaussures à scratch n’ont pas plus percées parce que c’est vraiment plus pratique que des lacets...



Probablement une question de droits et ou brevets (au passage le velcro a été inventé par un Suisse )



S'il faut payer quelque chose alors que pour les lacets non -> lacets moins cher -> adopté plus largement

