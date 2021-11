Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Braquage d'un stock d'or en Colombie 3 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5060 Karma: 13500 Une bande armée est mise en fuite par la police à Medellín (Colombie) :



Así fue el intento de robo a una bodega de oro en Medellín | El Espectador



A priori pas de blessés lors de l'échange de coup de feu, 11 suspects ont pu être arrêtés.



C'est plus ce que c'était Medellín!

Contribution le : Aujourd'hui 11:04:38

Variel Re: Braquage d'un stock d'or en Colombie 1 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 14666 Karma: 5260 La situation est un peu confuse.

(Ils auraient dû faire comme chez James Bond, que dans la scène d'affrontement final, on a les méchants en foncé et les gentils en clair.)

Contribution le : Aujourd'hui 12:24:40