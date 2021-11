Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Des passants retournent une voiture tombée dans l'eau pour sauver ses passagers (Zurich, Suisse) 1 #1

Une voiture est tombée dans la Limmat, une rivière à Zurich.

Des passants ont spontanément sauté dans l'eau pour venir en aide aux passagers du véhicule





