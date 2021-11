Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Une église fait de la concurrence à la Tour de Pise 3 #1

Suite à un glissement de terrain en 2012 à Ropoto, Grèce.

Le glissement continue lentement à ce jour, le village est déserté.

Du coup on peut qualifier ça d'une églisSe ? Citation :Du coup on peut qualifier ça d'une églisSe ?

