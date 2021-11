Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer

Ce soir, tout un stade a chanté la Peña Baiona juste avant le coup d'envoi du match opposant Bayonne à Mont-de-Marsan pour le compte de la 10e journée de Pro D2.



Malgré le chant des supporters, Bayonne perd le match 14-33

Olyer Grrrrr, Canal +

PurLio @Olyer : tiens, tu connais(sais) Udo Jürgens ?





Olyer

Excellent Excellent

