Séquence émotion...



Un routier porte secours in extremis à une famille en difficulté dans une voiture.

Ils sont passés tout près du drame.



