Une oreillette coincée dans l'oreille d'un arbitre

"Vous avez pas une pince à épiler ?"



Monsieur Ramos opéré en urgence pour un problème d'oreillette https://t.co/kfp0vTk9Vy L'arbitre Luc Ramos se retrouve avec une oreillette coincée dans l’oreille lors d'un match de rugby entre Bayonne et Mont-de-Marsan."Vous avez pas une pince à épiler ?"Monsieur Ramos opéré en urgence pour un problème d'oreillette

