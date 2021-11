Options du sujet Imprimer le sujet

Un homme porte un moteur complet sur la tête

Adieu les cervicales...



alfosynchro Re: Moto percolateur + Cou musclé

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9555 Karma: 4216 1/ ça coupe trop tôt, on le voit pas boire son café !



2/ et qui va l'aider à décharger, s'il arrive à destination ?

Variel Re: Moto percolateur + Cou musclé

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 14672 Karma: 5261



2/ @alfosynchro Pense plutôt à son pote qui a amené sa voiture chez le carrossier. 1/ Distribution Walschaerts, comme sur les locomotives… ?2/ @Pense plutôt à son pote qui a amené sa voiture chez le carrossier.

