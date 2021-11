Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Jacuzzi naturel à Lendalfoot, Ecosse 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5077 Karma: 13531 Paul Young a filmé un phénomène naturel étonnant qui s'est produit à la suite de pluie dans la région de South Ayrshire en Écosse :



Drone footage captures,whirlpool forming off Scottish coast,South Ayrshire,w Scotland.

Contribution le : Aujourd'hui 19:18:30