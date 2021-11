Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand tu te lève le matin pour aller aux toilettes 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5084 Karma: 13544 Le conducteur d'un camion a oublié de baisser son engin (Croatie) :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 14:37:42

alfosynchro Re: Quand tu te lève le matin pour aller aux toilettes 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9559 Karma: 4220 Il a peur que la bétonnière entende son klaxon, ou quoi ?!



Et quel rapport avec le titre ? Ça c'est chiant pour ceux qui cherchent les DJP !

Contribution le : Aujourd'hui 15:31:13