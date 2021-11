Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro Endormez-vous en moins de 5 MINUTES 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9570 Karma: 4224 Ce qu'il y a d'insolite dans cette vidéo, c'est son titre au regard de sa longueur.

Si on s'endort en 5 minutes, pourquoi elle fait 12 heures ?





Dormirse en menos de 5 MINUTOS | ︎Eliminar la Negatividad Subconsciente | Remover Bloqueos Mentales

Contribution le : Aujourd'hui 03:41:06

Kendaar Re: Endormez-vous en moins de 5 MINUTES 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 2180 Karma: 1277 @alfosynchro mais parcque dans cette video 5 minutes ça dure 12h, tout est une question de relativité ! (lol)

Contribution le : Aujourd'hui 03:45:49