AymericCaron La loi de Benford dans nos supermarchés 3 #1

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 1752 Karma: 847 Pourquoi les prix du supermarché commencent davantage par 1 que par 2, et davantage par 2 que par 3 et ainsi de suite...

Une vidéo joliment animée par Arte :



La loi de Benford | Voyages au pays des maths



Un thème déjà abordé par quelques vulgarisateurs sur YT mais pas de façon aussi intéressante peut-être.

Contribution le : Aujourd'hui 10:41:41