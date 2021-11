Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Mouvement de panique dans une fête foraine en Louisiane

Une fusillade a eu lieu samedi 6 novembre à la foire de l'État de Louisiane à SHREVEPORT. Un adolescent de quinze ans a été blessé par balle à l'abdomen et est dans un état critique. Le parc a été fermé après l'incident et 5 personnes sont détenus par les autorités.

