Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Passage en force + Chiot vs papillon 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1167 Karma: 2337 Un jeune garçon tente de passer entre deux danseuses. Puis c'est le drame.



Vous navigateur est trop vieux

garçon danseuses cuisse genou





Violent affrontement entre un chiot et un papillon.

Papillon 1 - 0 Chiot par abandon



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 13:51:53