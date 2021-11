Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund 1 sur 5 le film contre la pédocriminalité 1 #1

Je n'ai pas encore regardé le film en entier, je suis entrain, je ne sais pas encore ce qu'il vaut mais c'est assez violent



Pour rappel, il s'agit du film dont un extrait avait été publié ici : Le film de Karl Zéro "1 sur 5 le film contre la pédocriminalité"Pour rappel, il s'agit du film dont un extrait avait été publié ici : https://www.koreus.com/video/femme-brigade-mineurs.html

