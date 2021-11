Un kiné de l'équipe de Montpellier demande à un joueur de simuler

Options du sujet Imprimer le sujet

Canal Football Club - "On a petit code..." Ou comment forcer le destin quand un joueur subit un tacle un peu trop appuyé Montpellier Héros, une saison au coeur du MHSC, disponible sur CANAL+ Dans cet extrait de la série documentaire « Montpellier Héros, une saison au coeur du MHSC » diffusée sur Canal +, le kinésithérapeute Olivier Megel, de l'équipe de de football de Montpellier, demande à Junior Sambia de simuler une blessure suite à un tacle du joueur marseillais Duje Ćaleta-Car. Il explique également avoir un mot code avec les joueurs pour savoir lorsque ce n'est pas grave. Caleta-Car écope alors d'un carton rouge à la suite de cette faute et l'OM doit terminé la rencontre à dix durant trente minutes.Canal Football Club -"On a petit code..." Ou comment forcer le destin quand un joueur subit un tacle un peu trop appuyéMontpellier Héros, une saison au coeur du MHSC, disponible sur CANAL+

Contribution le : Aujourd'hui 15:16:39