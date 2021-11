Options du sujet Imprimer le sujet

kantin1989 Tag contre le racisme en Italie 3 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 31/08/2020 22:40 Post(s): 7

Cibo, un grapheur italien recouvre les tagues racistes, voici une de ses batailles.

Contribution le : Aujourd'hui 17:56:34

Kratos2077 Re: Tag contre le racisme en Italie 0 #2

Je m'installe Inscrit: 13/01 00:13:01 Post(s): 491 Karma: 167 Un sujet très proche de celui là si ce n Est pas celui là est déjà passé il y a au moins deux ans ici

Contribution le : Aujourd'hui 18:10:50

LeFreund Re: Tag contre le racisme en Italie 1 #4

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5092 Karma: 13573 Dans cette histoire, il n'y a que les vendeurs de peinture qui sortent gagnant!

Contribution le : Aujourd'hui 18:41:53

mawt1 Re: Tag contre le racisme en Italie 0 #5

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6249 Karma: 1853 C'est bien mais les vandales vont vraiment arrêter..?



Au pire il peut faire de l'art abstrait ca va plus vite ^^

Contribution le : Aujourd'hui 18:55:11