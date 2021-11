Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Chat boomerang 1 #1

Kilroy1 Chat boomerang 1 #1

Cat Boomerangs Back for Sliding Game || ViralHog

alfosynchro Re: Chat boomerang 0 #2

alfosynchro Re: Chat boomerang 0 #2

Pourquoi, quand je vois une vidéo de chat, je m'échine à chaque fois à trouver un jeu de mot avec le son "cha" ?

babcool Re: Chat boomerang 0 #3

babcool Re: Chat boomerang 0 #3

@alfosynchro Chat s'en va et chat revient ?

