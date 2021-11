Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Changer l'ampoule d'un lampadaire 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44903 Karma: 22072





camion grue harnais Une technique pour changer l'ampoule d'un lampadaire. https://www.facebook.com/nordicaccessoy/videos/2661568614103554 camion grue harnais

Contribution le : Aujourd'hui 22:16:10