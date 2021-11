Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71899 Karma: 34376

Une meute de loup autour d'un ours polaire à Manitoba, Canada

Après quelques minutes, la meute a lâché l'affaire. L'ours est parti sain et sauf





Pack of Wolves Try Taking on a Polar Bear || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 09:26:03