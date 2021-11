Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Le retour de Thomas Pesquet 1 #1

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 1628 Karma: 1908

Thomas Pesquet : les images de son retour sur Terre après 199 jours dans l'ISS

Contribution le : Aujourd'hui 13:37:22