Des vagues de pierres ponces déferlent sur une plage + Retirer le logo BMW sur un volant (Fail)

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44905 Karma: 22083 Des vagues de pierres ponces déferlent sur une plage à Ōkuma, au Japon, suite à l'éruption du volcan sous-marin Fukutoku-Okanoba survenue en août au large de l’archipel d’Ogasawara, dans le Pacifique.





Floating Pumice Turns Waves Slushy || ViralHog





Un garagiste souhaite retirer le logo BMW sur le volant d'une voiture avec un tournevis plat.



Pour la 2, c'est chaud de faire une mise en scène avec l'explosion d'un Airbag.



En vrai, ca te défonce l'oreille voir pire...



Surtout avec un tourne vis dans la main. Pour la 2, c'est chaud de faire une mise en scène avec l'explosion d'un Airbag.En vrai, ca te défonce l'oreille voir pire...Surtout avec un tourne vis dans la main.

